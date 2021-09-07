Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Петербурге сделали бесплатным для посетителей, в том числе иностранцев, посещение Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке и мемориального комплекса Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом сообщил 7 сентября вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский на своей странице в соцсети.

(сс) Andris Malygin Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Он рассказал, что в Смольный обратилась «неравнодушная горожанка», которая обратила внимание на то, что в блокадном музее немного молодежи, и высказала мнение, что свободный доступ мог бы привлечь интерес к теме блокады Ленинграда. После этого власти решили проработать такую возможность.

«У нас получилось быстро воплотить в жизнь эту идею. Теперь в музей могут прийти все желающие, включая иностранцев, за счет городской казны», — отметил Борис Пиотровский.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в Музее блокады и рядом с ним, а также у монумента на площади Победы пройдут памятные мероприятия.