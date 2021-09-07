Москва, 7 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. 7 сентября по информации телеканала «Матч ТВ» московский футбольный клуб ЦСКА отдал 19-летнего российского центрального защитника Вадима Карпова в аренду в «Текстильщик». Арендное соглашение рассчитано до середины 2022 года.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Карпов и Мишкич

В прошлом сезоне Вадим Карпов принял участие в четырнадцати матчах за ЦСКА во всех турнирах (Российская Премьер-лига, Кубок России, Лига Европы УЕФА), в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Карпова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «красно-синих» в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Текстильщик» достигли договоренности по аренде 20-летнего малийского форварда Лассаны Н’Диайе.