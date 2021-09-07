Вашингтон, 7 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Xbox представила новый геймпад для консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Публикацию компания разместила 7 сентября на своей twitter-странице.

Xbox Series X

Обновлённый контроллер получил название Aqua Shift Special Edition и синюю расцветку. Он отличается от предыдущих моделей наличием прорезиненных рукояток, которых, стоит отметить, нет ни у одного другого геймпада Xbox Series X и Xbox Series S.

https://twitter.com/Xbox/status/1435271647574073344

Напомним, ранее Xbox представила консоль Series X в стиле Halo Infinite. Компания сообщила, что выпустит ограниченное количество этих устройств.