Краснодар, 7 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. 7 сентября «Краснодар» подписал с 21-летним российским фланговым нападающим Магомедом-Шапи Сулеймановым новое трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Новый контракт был подписан перед уходом Сулейманова в аренду в «Гиресунспор».

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

Предыдущее соглашение Сулейманова с «быками» было рассчитано до середины 2022 года.

Авторитетный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Краснодара» в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.