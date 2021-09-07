Курган, 7 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 7 сентября подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 122 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 7 сентября выявлено 30 744 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 8 сентября вылечились 26 730 человек, скончались 622 пациента с COVID-19.