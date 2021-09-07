Белград, , 21:43 — REGNUM Сербия будет бороться за свой народ в Косово и Метохии насколько ей хватит сил. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 7 сентября в эфире телеканала Pink.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Вучич добавил, что Белград также будет заботиться о косовских сербах, опираясь на помощь международного сообщества.

Вучич напомнил, что у Сербии с 1999 года нет фактической власти в Косово и Метохии, и что она ничего не может предпринять без помощи международного сообщества, чтобы защитить свой народ, но при этом «будет помогать другими способами, сколько ей хватит сил».

Президент Сербии также заявил, что он ожидает продолжения диалога Белграда и Приштины на высшем уровне во второй половине сентября. По его словам, во время очередного раунда переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти он будет настаивать на защите сербского народа в Косово и Метохии.

Напомним, что 7 и 8 сентября в Брюсселе проходит очередной раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины.