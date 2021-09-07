Лион, Франция, 7 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. 7 сентября сборная Франции по футболу в матче шестого тура квалификаций к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Антон Зайцев Карим Бензема

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Доминик Шал.

Стартовые составы команд:

Франция (схема 3−4-1−2): Уго Льорис — Преснел Кимпембе, Рафаэл Варан, Курт Зума — Лео Дюбуа, Поль Погба, Адриен Рабьо, Тео Эрнандес — Антуан Гризманн — Антони Марсьяль, Карим Бензема.

Финляндия (схема 3−5-2): Лукаш Градецки — Паулюс Араюури, Дэниэл О’Шонесси, Лео Вяйсянен — Николай Алхо, Уро Ниссила, Глен Камара, Расмус Шуллер, Ере Уронен — Теэму Пукки, Йоэл Похьянпало.

В последний раз сборные Франции и Финляндии играли между собой 11 ноября 2020 года. Тот матч завершился уверенной победой финнов со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маркус Форсс и Онни Валакари.