Москва, 7 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборная России по футболу в рамках шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Мальты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

Стартовые составы команд:

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Баринов, Ерохин, Миранчук, Ионов, Захарян, Смолов.

Запасные: Мухин, Черышев, Бакаев, Максименко, Зобнин, Самошников, Заболотный, Лунев, Джикия, Сутормин, Жемалетдинов, Тюкавин.

Мальта: Бонелло, Борг, Аджиус, Мускат, Камензули, Мбонг, Пизани, Мбонг, Теума, Аттард, Монтебелло.

Запасные: Шо, Мускат, Грек, Грек, Микаллеф, Янник, Корбалан, Галеа, Сатариано, Шуреб, Димек, Каруана.

После пяти первых туров группы H сборная России с тремя победами и десятью очками занимает первое место. Сборная Мальты с четырьмя очками располагается четырьмя позициями ниже.