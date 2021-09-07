Купертино, США, 7 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Apple назвала дату мероприятия, на котором компания, как ожидается, представит новый iPhone. Об этом 7 сентября на своей twitter-странице сообщил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвяк.

(сс) Toshiyuki IMAI IPhone

Джосвяк написал в посте, что Apple проведёт трансляцию из Apple Park (штаб квартира компании) 14 сентября 2021 года. Он сопроводил публикацию небольшим рекламным роликом.

https://twitter.com/gregjoz/status/1435272731746979840

Ожидается, что на будущей презентации Apple представит 13-ю версию iPhone. iPhone 12 компания показала 13 октября 2020 года.