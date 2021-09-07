Баку, 7 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 7 сентября в Баку на «Бакинском олимпийском стадионе» сборная Португалии по футболу в рамках матча шестого тура группы A отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 разгромила сборную Азербайджана со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Mahdi Zare / Fars News Agency Криштиану Роналду

Первый мяч на 26-й минуте встречи забил атакующий фланговый полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после передачи Бруну Фернандеша — 0:1. Через пять минут форвард «РБ Лейпцига» Андре Силва удвоил преимущество гостей в счете — 0:2. На 75-й минуте Диогу Жота установил окончательный счет — 0:3.

Желтые карточки получили Жоау Пальинья (15'), Намиг Алескеров (16'), Али Горбани (61'), Ходжатолла Хагверди (77') и Нуну Мендеш (90').

На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Составы команд:

Азербайджан: Магомедалиев, Салахлы (Садихов, 76'), Хагверди, Бадалов, Гараев (Нуриев, 46'), Махмудов, Гусейнов, Халилзаде (Горбани, 46'), Алескеров, Эмрели (Байрамов, 62'), Озобич (Мустафаев, 62').

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71'), Диаш, Кансело, Пальинья (Невеш, 46'), Моутиньо (Мариу, 78'), Фернандеш, Силва (Отавиньо, 78'), Силва, Жота (Гедеш, 78').

Статистика матча (Азербайджан/Португалия)

Удары 3/17

Удары в створ 0/7

Владение 34%/66%

Угловые 2/4

Нарушения 13/16

Сборная Португалии, одержав четвертую победу в группе и набрав 13 очков, укрепилась на первом месте. Сборная Азербайджана с одним очком осталась на последней позиции.