Москва, 8 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. 9 сентября стартует V Столыпин-форум «Постковидный синдром — экономика по-другому». Организаторы включили в программу форума две пленарные дискуссии, а также свыше 20 форматов с участием более 200 спикеров, передаёт корреспондент ИА REGNUMИА REGNUM.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Деловая программа посвящена анализу изменений в мировой и российской экономике в эпоху постковида/продолжения преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, и выработке эффективных механизмов по выводу российской экономики из кризиса и дальнейших шагов ее развития.

В первый день участники обсудят вопросы глобального влияния пандемии на мировую экономику, а также рассмотрят лучшие мировые практики по выводу национальных экономик из кризиса и реакции на возникающие в условиях пандемии вызовы и барьеры. Во второй день дискуссия пройдёт о российской повестке и вопросах обеспечения нового качества развития отечественной экономики, включая повышение инвестиционной привлекательности, адаптацию «зеленой» повестки и поддержку российского бизнеса.

«Столыпин-форум даёт возможность большому кругу предпринимателей и экспертов обсудить ситуацию в экономике на фоне восстановления от Ковид и предложить свои решения как стратегических проблем, так и вопросов взаимоотношения с государством», — отметил Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«На форуме мы попробуем достоверно выяснить, что сейчас происходит в мировой и российской экономике, какие угрозы таит продолжение Ковид и какие стратегии восстановления наиболее эффективны, — подчеркнул Титов. — Главная задача форума — сформировать объективный (а, возможно, и альтернативный) взгляд на то, что происходит в мировой и российской экономике».

Он также добавил, что идеи, озвученные в рамках форума, лягут в основу предложений государству и международным Институтам по формированию постковидной повестки развития.