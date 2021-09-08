Москва, 8 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В московском центре занятости «Моя карьера» стартует предпринимательский курс «Хобби как бизнес» для женщин с детьми дошкольного возраста. Предполагается, что он поможет превратить способности молодых мам в источник дохода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мама и дочка

«Очень важно поддерживать людей, у которых есть желание работать на себя. Особенно это актуально для мам, которые занимаются творчеством. Например, рисуют картины, создают уникальные изделия, одежду или украшения. Вместе с партнерами мы разработали курс, который подарит женщинам возможность заниматься любимым делом, монетизировать его и работать в комфортном для себя режиме», — заявила директор центра Ирина Швец.

Программа обучения включает девять модулей, по итогам которых мамы научатся создавать профессиональный онлайн-магазин, а также смогут развить свои личные и профессиональные навыки.

Кураторы центра помогут разобраться в юридических тонкостях оформления самозанятости и рассчитать финансовую модель своего проекта. Отдельный блок занятий будет посвящен грамотному планированию времени и работе в условиях многозадачности.

По итогам обучения участницы смогут представить свои работы на выставке для привлечения первых покупателей. Обучение стартует 14 сентября и пройдет в онлайн-формате.