Салехард, 7 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шесть случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 102 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 сентября 48 277 заражений коронавирусом. Выздоровел 46 393 человека, 644 пациента с COVID-19 скончались.