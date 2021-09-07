Стокгольм, 7 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Следующее загружаемое дополнение (DLC) стратегической игры Europa Universalis IV сфокусируется на регионах Африки, находящихся к югу от пустыни Сахара. Об этом 7 сентября сообщает портал PCGamesN.

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Дополнение добавит в игру не только новые миссии, но также улучшенную графику и новую музыку. Пока студия Paradox Tinto, занимающаяся разработкой Europa Universalis IV, не назвала сроки релиза этого DLC.

Напомним, в августе 2021 года руководитель Paradox Tinto Йохан Андерссон опубликовал новую главу дневника разработчиков, в которой рассказал о том, как студия решает проблемы предыдущего дополнения Europa Universalis IV под названием Leviathan. В мае 2021-го Андерссон признал, что Leviathan является «одним из худших релизов» в истории проекта.