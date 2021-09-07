Москва, 7 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. О госпитализации телеведущего Дмитрия Киселёва 7 сентября сообщает Mash.

Minsvyaz.ru Дмитрий Киселев

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Уточняется, что журналиста увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него выявлен COVID-19, при этом поражение лёгких — на уровне 25−50%.

Также известно, что болезнь телеведущего началась с повышения температуры до 38 °C и с сухого кашля.