Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games выпустила третий боевой пропуск Quick Draw Club к игре Red Dead Online. Об этом разработчики сообщили 7 сентября на сайте компании.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2 Ранчо

Авторы игры отметили, что геймеры смогут получить удвоенную награду в режиме «Призыв к оружию». Они также получат прочную куртку Layham, прицел Beadnell, новую причёску для персонажей и многое другое. С полным описанием контента обновления можно ознакомиться в блоге разработчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиаст выпустил набор HD-текстур в игре Red Dead Redemption 2, многопользовательским компонентом которой является Red Dead Online. Релиз игры состоялся 27 ноября 2018 года.