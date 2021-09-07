Донецк, , 20:41 — REGNUM Доктрина размытого пафоса и замыливание глаз украинскому народу во время гражданской войны. Так охарактеризовала 7 сентября в беседе с корреспондентомИА REGNUM современную внутреннюю политику Украины заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.«Сегодня для властей «незалежной» ребром стоит вопрос внедрения странного рода законопроектов, первоочередная задача которых — показать форсированную псевдодемократизацию. На самом деле Зеленский пытается создать видимость реформ для получения как можно большего количества денег от заокеанского хозяина», — заявила Мартьянова. Напомним, что 6 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью о необходимости пересмотра Основного закона — Конституции Украины.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM