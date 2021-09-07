Донецк, 7 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Доктрина размытого пафоса и замыливание глаз украинскому народу во время гражданской войны. Так охарактеризовала 7 сентября в беседе с корреспондентомИА REGNUM современную внутреннюю политику Украины заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Сегодня для властей «незалежной» ребром стоит вопрос внедрения странного рода законопроектов, первоочередная задача которых — показать форсированную псевдодемократизацию. На самом деле Зеленский пытается создать видимость реформ для получения как можно большего количества денег от заокеанского хозяина», — заявила Мартьянова.

Напомним, что 6 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью о необходимости пересмотра Основного закона — Конституции Украины.