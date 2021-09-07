В Магнитогорске определились с кандидатами на пост мэра
Магнитогорск, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области стать мэром города собираются три человека. Об этом сообщили журналистам в городском собрании депутатов.
(сс) Pesotsky
Магнитогорск
Как пишет Накануне.Ru, документы подали действующий глава Сергей Бердников, замдиректора одного из ООО Анатолий Ефименко, глава города Сергей Бердников и ведущий инженер цеха другого ООО Денис Савельев. Конкурс намечен на 19 октября.
Отметим, срок полномочий Бердникова истекает в октябре.