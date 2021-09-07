Лондон, 7 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Спустя пять лет после релиза игра No Man's Sky британской студии Hello Games получила в строке недавних обзоров значение «Очень положительные», а в строке всех обзоров — «В основном положительные». Об этом 6 сентября сообщил на своей странице глава разработчиков Шон Мюррей.

Blake Patterson No Man's Sky

Отметим, что для того, чтобы добиться такого результата Hello Games потребовалось выпустить 17 обновлений No Man's Sky, на что ушло более пяти лет. В посте Мюррей дал понять, что его очень растрогала реакция геймеров.

https://twitter.com/NoMansSky/status/1434936664279994368

Напомним, 1 сентября 2021 года состоялся релиз дополнения No Man's Sky: Frontiers. Релиз самой первой версии игры состоялся 12 августа 2016 года, тогда геймеры раскритиковали разработчиков за то, что в ней не было реализовано множество заявленных игровых механик и функций, кроме того, в No Man's Sky тогда было очень мало контента.