Киев, 7 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский пытается строить «Анти-Россию». Об этом сегодня, 7 сентября, в эфире украинского телеканала «Наш» заявил кандидат политических наук Сергей Годный.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Полемизируя с украинскими националистами в студии, Годный заявил о несогласии с точкой зрения одного из представителей депутатского корпуса. По мнению депутата, сейчас на Украине у власти находится «проукраинское большинство». Годный посчитал такое утверждение «очень спорным» и добавил, что с его точки зрения такое понятие, как «националистический» можно охарактеризовать как «антиукраинский».

«Проект «Украина» и держава «Украина» намного больше, чем националистический проект», — сказал эксперт.

«Неважно, сколько (на Украине — ИА REGNUM) националистов, просто национализм у нас на Украине предполагает построение Украины по схеме «Анти-Россия» — заявил эксперт.

По его мнению, такое государство пытался построить ПетрПорошенко, после чего инициативу создания «Анти-России» перехватил ВладимирЗеленский.

Напомним, о попытках создания из Украины «Анти-России» в своей статье от 12 июля текущего года «Об историческом единстве русских и украинцев» написал президент России Владимир Путин.