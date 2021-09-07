Архангельск, 7 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Архангельской области на думских выборах за ходом голосования будут следить более двух тысяч независимых наблюдателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Congress of local and regional authorities Выборы

«Подготовлено 2 154 независимых наблюдателя, которым предстоит отслеживать ход голосования. Исходя из математического расчета мы видим, что на каждом избирательном участке будет присутствовать по два — три наблюдателя, и это очень хороший показатель», — рассказал руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную Думу РФ Анатолий Бутко.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) с завершением в единый день голосования — 19 сентября. Жителям Архангельской области также предстоит избрать двух депутатов регионального заксобрания и составы ряда районных и муниципальных собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании на выборах в Госдуму планируют 51% российских избирателей.