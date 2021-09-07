Киев, 7 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Киев приезжает специальный посланник США Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, сообщила вечером 7 сентября в эфире украинского телевидения советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Зеркаль отметила, что посланник будет в том числе заниматься решением проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между США и Германией по «Северному потоку-2».

Она выразила сомнение, что ЕС будет вводить санкции против России в случае использования газопровода как «геополитического оружия».

«Должна быть совместная позиция 27 членов ЕС, а этого достичь очень сложно… Например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с «Газпромом» на 15 лет на весьма особых условиях», — сказала советник.

Она выразила мнение, что судьбу «Северного потока-2» будет определять президент США Джо Байден, «у которого в руках есть все необходимые инструменты для применения санкций».

В завершение она заявила, что Россия планирует запустить газопровод «Северный-поток-2», не дожидаясь завершения необходимой для этого сертификации.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября в компании Nord Stream 2 AG сообщили о том, что сварка последней трубы «Северного потока — 2» завершена. Следующий этап — это пусконаладочные работы по второй нитке СП-2, а ввод в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.