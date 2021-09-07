Ханты-Мансийск, 7 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Родители юных спортсменов Югры возмущены условиями пребывания их детей в лагере на побережье Чёрного моря. Об этом сообщает издание Faktologia.com.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Тревожный свисток. Пионерский лагерь

Дети получили наградные путёвки в лагерь для оздоровления и подготовки к новому спортивному сезону. Однако условия пребывания там в августе 2021 года больше напоминали, по словам детей и их родителей, «лагерный ад». С требованием разобраться с безобразным отдыхом в лагере «Электрон», расположенном в Краснодарском крае, родители намерены обратиться в прокуратуру.

Лагерь к приёму детей не был готов совершенно, отмечают жалобщики. При заселении в домики, напоминавшие сараи, дети ждали с чемоданами на улице, когда вынесут строительный мусор.

«Облезлая беседка, поломанные, крошащиеся дорожки. Заброшенная, запущенная, неухоженная территория», — отмечает одна из матерей спортивных детей.

Ребята засняли на видео грязные комнаты, стены в жирных пятнах, сломанные шкафы, отсутствие дверных ручек в комнатах, как и замков. Туалет и душ на улице, и там «грязно, воняет, кругом пауки». Питьевой режим в жару — полтора литра воды на ребёнка.

«Даже боюсь уточнить про кухню и блюда, которые предлагались детям, если большинство из них свалились с кишечной инфекцией», — заметила другая родительница.

Тренировки из-за отсутствия спортивных объектов в лагере проводить было негде. По словам детей был один турник на 350 спортсменов.

«Как наши дети оказались в таких нечеловеческих условиях? Как проводилась приёмка этого лагеря? Школы округа составили свои претензионные письма, тренеры — свои. А мы, родители, подготовили своё письмо губернатору и департаменту спорта нашего округа», — сообщают югорчане.

Выяснилось, что путёвки в лагерь «Электрон» Краснодарского края приобрёл департамент физической культуры и спорта ХМАО. Они были бесплатными, но родители оплатили дорогу. Победителем тендера стало ООО «Ника-М» из Краснодара. Сумма контракта — 20 млн рублей. По техзаданию компания должна была предоставить тренажёрный зал площадью 40 квадратных метров, открытые спортивные площадки для игр в минифутбол, волейбол, хоккей на траве, гандбол, стритбол, спортивные залы для спортивных танцев, аэробики и гимнастики. Душ и туалет у детей должны были находиться в комфортабельном здании.

Директор департамента по физкультуре и спорта ХМАО Сергей Артамонов сообщил, что «разделяет родительскую боль и непонимание».

«Самое обидное и непоправимое, что заложником этой ситуации стали наши дети. Я лично принимал лагерь «Электрон» перед началом сезона. Да, спортивная составляющая оставляла желать лучшего. Однако на момент приёмки лагеря всё было исправлено, чисто, скамейки были, насекомых не было. Сейчас мы разбираемся в произошедшей ситуации, виноватые будут наказаны», — ответил чиновник.