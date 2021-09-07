Челябинск, 7 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинске на бывшем здании Народного комиссариата электростанции СССР открыли мемориальную доску. Она появилась на улице Российская, 23, на фасаде энергетического колледжа имени Кирова.

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Наркомат размещался в этом здании в период Великой Отечественной войны. Сам дом построили в 1935 году. Изначально в нём размещался вечерний энергетический техникум, который готовил кадры для для Челябинской ГРЭС.

Одним из работавших в Челябинске наркомов был Андрей Летков. Он скончался в январе 1942 года во время ликвидации аварии на ГРЭС от сердечного приступа. Похоронили его на Митрофановском кладбище, а после войны прах перенесли в Москву на Новодевичье кладбище. Во главе наркомата стал его заместитель Дмитрий Жимерин.