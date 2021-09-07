Архангельск, 7 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. На одном из северодвинских предприятий объявлен карантин — в партии мяса, поступившем на переработку от производителя из Брянской области, выявлен возбудитель африканской чумы свиней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

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«Ранее партии мяса с генетическим материалом чумы того же производителя были обнаружены в Курской и Воронежской областях, — сообщил заместитель руководителя инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области Сергей Туманов. — В соответствии с утвержденным планом на предприятии проведут дезинфекцию, при этом вся зараженная вирусом продукция будет уничтожена. После этого карантин будет снят».

В ведомстве напомнили, что африканская чума свиней не опасна для человека, однако распространение заболевания может привести к гибели большого количества свиней в хозяйствах, заражению диких кабанов, нанести серьезный экономический урон. Карантинные мероприятия имеют целью не допустить такого развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября карантин из-за вспышки африканской чумы свиней был введён на территории Болховского района Орловской области.