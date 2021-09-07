Бишкек, 7 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Бюджет Киргизии недосчитался 300 млн сомов (258 млн рублей) из-за введения правительством нулевой ставки налога на добавленную стоимость на импорт сахара и растительного масла. Об этом заявил председатель налоговой службы Илияз Иманбетов на пресс-конференции сегодня, 7 сентября.

Киргизский сом

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По словам главы ведомства, несмотря на это ГНС намерена выполнить годовой план по сбору налогов.

Он отметил, что с начала года налоговой службе уже удалось собрать свыше 66,1 млрд сомов (более 56,9 млрд рублей), перевыполнив план по налогам за восемь месяцев почти на 3 млрд сомов (около 2,6 млрд рублей).

Также Иляз Иманбетов сообщил, что за этот же период ГНС получила 24,7 млрд сомов (более 21,2 млрд рублей) страховых взносов, что превышает плановые показатели на 0,6 млрд сомов (0,5 млрд рублей).

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