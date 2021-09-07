Москва, 7 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Эксперты раскритиковали действия банка «Траст» на конференции «Институт банкротства в России», организованной «Ведомостями», сообщают Новости-РФ. Причиной стал неопределенный правовой статус банка «Траст». По мнению Алексея Яковлева, управляющего партнёра группы «Яковлев и партнёры», 'Траст» обладает банковскими привилегиями, но не несёт никакой банковской ответственности. По мнению предпринимателя, менеджмент «Траста» изначально получил неправильный KPI, сосредоточившись на взыскании задолженности. Это пагубно сказывается на политике «Траста» по взаимодействию с заёмщиками. При этом заёмщик не может вести полноценный диалог из-за неопределенности правового статуса банка, управляющего триллионными активами. Особенно остро этот вопрос встал в пандемию.

Банк «Траст»

«Я сам присутствовал на конференции, на которой выступал Михаил Хабаров. Он совершенно определенно сказал, что задача команды состоит в том, чтобы вернуть из 2 тлрн. — примерно 400 млрд. рублей. Других целеполаганий у этого института не было. В результате, что мы наблюдаем: так как любая деятельность кончается мотивацией конкретного человека, менеджер банка Траст сориентирован на получение бонусов и достаточно серьезных зарплат в результате взыскания денег в пользу банка», — заявил Яковлев, — «Я считаю, что в том виде, в котором сейчас существует эта организация, учитывая ее агрессивное поведение, «Траст» не является удачным экспериментом. Полагаю, что причиной этому являются с самого начала неправильно заложенная мотивация управленческого менеджмента этой организации»

С Яковлевым солидарен доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Он рассказал, что статус «Траста» не имеет прецедентов в мире. Хотя попытки создать структуру для государственного управления плохими активами были успешно реализованы в Китае, США и Японии, во всех случаях операционная деятельность велась фондами, а не банками. Кроме того структуры были подконтрольны и подочетны государственным органам.

«Возникла крайне странная структура, где есть банковские возможности, но нет банковской ответственности. Нет ни нормативов, ни резервов. Где формальный банк действует, как коллекторское агентство, совершенно не идя на переговоры с клиентом», — считает Иноземцев, — «В отличие от западных институтов — нет никакого контроля. Статус Центрального банка таков, что деньги Центрального банка не являются деньгами государства, поэтому Счетная палата не заходит в банк Траст. Государственных денег там нет, есть только кредит Центрального банка и капитал, который также образован Банком России.»

Еще одно важные отличие «Траста» от аналогичных западных институтов, по мнению Иноземцева, — убыточность, заложенная в самом принципе формирования организации. Дисконтирование стоимости активов на 40−60%, как обычно бывает в таких случаях, не случилось, все было передано по номинальной стоимости, а значит спрашивать что-то с «Траста» и ждать положительных результатов не имеет смысла в принципе:

«Банк России взял уже обанкроченный банк Траст, влил туда большое количество денег, которые были использованы фактически для восстановления денег на счетах. Речь идет о том, что дисконта не случилось. В этой ситуации сделать полный recovery этих фондов невозможно»

Юрист Сергей Савельев из Saveliev, Batanov & Partners также обратил внимание на применение статьи 451 ГК РФ («Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств») в контексте судов «Траста» с торговыми центрами и киносетями. Традиционно статья использовалась для расторжения договоров, но пандемия ковида позволила найти ей новое применение — изменение условий и реструктуризация. Такой подход обоснован экономически и поддерживается самим бизнесом — от банкротства и краха предприятий в конечном итоге не выигрывает ни кредитор, ни банк, ни государство.

«Случаи, когда суды принимают 451 статью и иски удовлетворяют, на самом деле, выросли еще до этих кейсов. Еще в прошлом году было удовлетворено около 25% исков, и рост этих исков идет. Суды эту статью применяют и достаточно неплохо обосновывают», — говорит Сергей Савельев.