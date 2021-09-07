Бишкек, , 19:58 — REGNUM Депутат Бейшеналы Нурдинов на заседании транспортного комитета парламента Киргизии выразил недовольство в связи с тем, что в республику прилетели несколько тысяч граждан Пакистана, направляющихся транзитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам народного избранника, он недоволен тем, что пакистанцы остаются в Киргизии для обсервации в связи с пандемией коронавируса, и при этом их массово размещают в пансионатах на побережье озера Иссык-Куль.

«Сколько их прилетело? Кто их контролирует? Они не приехали конкретно в Киргизию, а намерены улететь после обсервации в ОАЭ. А если они болеют и кого-нибудь заразят, то кто за это ответит?», — возмутился он.

В свою очередь председатель правления международного аэропорта «Манас» Бакыт Шаршеев сообщил, что аэропорт заработал $540 тысяч (39,4 млн рублей) на обслуживании чартерных авиарейсов с прилетевшими в Киргизию пакистанцами.

Напомним, что с сентября 2021 года министерство иностранных дел Киргизии приостановило оформление туристических виз гражданам Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала.

Внешнеполитическое ведомство объяснило эту меру желанием упорядочить и организовать процесс посещения Киргизии гражданами этих стран.