Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Warner Bros. выложила в сеть первый тизер фантастического фильма «Матрица 4» (The Matrix Resurrections). Ролик был опубликован 7 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Tobias_ET Матрица

Создатели видео показали зрителям красную и синюю таблетки, а также надпись: «Выбор за тобой». Они также дали понять, что первый полноценный трейлер картины выйдет 9 сентября 2021 года.

Напомним, российская премьера четвёртой «Матрицы» запланирована на 16 декабря 2021 года. В качестве режиссёра кинопроекта выступила Лана Вачовски. Ожидается, что Киану Ривз вновь исполнит в этом фильме роль Нео, а Кэрри-Энн Мосс — Тринити.