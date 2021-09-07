Великий Новгород, 7 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем видеообращении 7 сентября рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, на амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1630 человек, еще 731 человек госпитализирован в больницы.

Novreg.ru Андрей Никитин на заседании оперштаба

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«Все, кто находится в больницах, это люди, которые не привиты от ковида», — отметил губернатор.

От COVID-19 в Новгородской области скончались около 400 человек за время пандемии, из них 153 человека — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, течение которых ухудшил ковид. Также среди жертв новой болезни — люди с диабетом, астмой и другими хроническими заболеваниями.

«Все, кто находится в больницах с тяжелыми формами (болезни), все, кто находится на ИВЛ, это люди, которые не получили прививку от ковида. Могут ли заразиться те, кто получил прививку? Теоретически да, таких у нас 2−3 процента <…> но это люди, которые лечатся дома, с лёгкими формами. С тяжелыми формами, с риском смерти люди попадают в больницы, только если они не привиты от ковида», — сказал Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса в регионе достаточно, работает множество пунктов вакцинации, они доступны для записи.

Глава региона призвал жителей не откладывать вакцинацию и привиться, потому что последствия от заболевания COVID-19 бывают очень тяжелыми. Никитин также попросил родителей своевременно привить детей от гриппа.

По данным областного оперштаба, в Новгородской области за последние сутки выявили 120 новых носителей коронавируса. Всего за время пандемии выявлено 41 317 заразившихся. Выздоровели 37 972 человека, умерли 397 человек.

По данным на 7 сентября, 162 621 житель Новгородской области сделал первую прививку от коронавируса. 134 911 человек привились полностью.