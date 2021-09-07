Москва, 7 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину по делу о массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации смягчён Московским городским судом 7 сентября, сообщает РАПСИ.

Цитата из ивдео Николая Платошкина Николай Платошкин

«Приговор суда 1-й инстанции от 19 мая 2021 г. в отношении Николая Платошкина отменён и постановлен новый обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на четыре года и девять месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Уточняется, что наказание нужно считать условным, испытательный срок назначен на пять лет.

Напомним, Платошкин был признан виновным в склонении к совершению массовых беспорядков и в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в мае Гагаринским судом Москвы.

Тогда суд приговорил Платошкина к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вину Платошкин не признал. До приговора он находился под домашним арестом.