Пекин, , 19:55 — REGNUM В Китае опубликованы «Тезисы для изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии»; им была посвящена беседа, которая прошла в Пекине под председательством главы МИД КНР Ван И, где глава китайской дипломатии выступил с речью. Об этом накануне, 6 сентября, сообщило Синьхуа, подчеркнув новаторский характер опубликованного документа.

Ван И подчеркнул, что за время после XVIII съезда, на котором китайский лидер пришел к власти, он проявил незаурядные стратегические способности и теоретическую смелость. Председателем Си, по его словам, выдвинут целый ряд новаторских идей, концепций и стратегий, связанных с дипломатией, которые составляют важную часть теоретической базы национального развития, связанного с социализмом с китайской спецификой в новую эпоху. Глава китайской дипломатии обратил внимание на пять факторов:

непосредственное влияние идей на дипломатическую практику;

связь этих идей с китаизацией марксизма, требующей постоянного обновления теоретической базы;

связь идей Си Цзиньпина с фундаментом, который представлен традиционной китайской культурой;

их направленность на прогресс не только Китая, но и всего мира;

нацеленность на достижения конкретных практических результатов.

С публикацией «Тезисов» Ван И связал неизбежность нового всплеска интереса к дипломатической работе в Китае.