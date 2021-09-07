Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деталях нападения на семью с сыном-инвалидом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

Соответствующее поручение дано главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому.

Инцидент произошёл 3 сентября. Местный житель вступил в конфликт с мужчиной, чей сын — 21-летний инвалид с ДЦП. Началась перепалка. Вскоре агрессор попытался ворваться в квартиру семьи с ребёнком-инвалидом и стал стрелять по жильцам из ружья. К счастью, никто не пострадал.

В отношению нападавшего возбуждено дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчину не стали задерживать, ограничились подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребёнка-инвалида на Урале.