Москва, 7 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Делать какие-либо выводы или заявления после того, как движение «Талибан» (признано террористическим, организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о составе своего правительства, пока преждевременно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«В данной ситуации необходимо следить за следующими шагами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за тем, как будет складываться общая ситуация», — отметил Слуцкий.

При этом Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис, отметил парламентарий.