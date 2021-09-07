Краснодар, 7 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 7 сентября «Краснодар» отдал в аренду «Гиресунспору» 21-летнего воспитанника академии Магомеда-Шапи Сулейманова. Аренда, рассчитанная на один сезон, включает в себя опцию выкупа футболиста турецким клубом.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

В прошлом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами. В новом сезоне Сулейманов вышел на поле в четырех встречах.

В составе «Краснодара» российский нападающий принял участие в 117-ми матчах во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач.

Текущее соглашение Сулейманова с «быками» рассчитано до середины 2022-го года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Краснодара» в 6 миллионов евро.