Челябинск, 7 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Неизвестные осквернили Поклонные кресты в селе Злоказово (Кусинский район, Челябинская область). Об этом сообщил местный житель, передаёт 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Семён Горбунков Поклонный крест в селе Злоказово Кусинского района Челябинской области

По словам очевидца, на камнях в основании трёх Поклонных крестов в Злоказове обнаружена символика организации «Духовно-родовой державы Русь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — белые линии в виде креста с псевдоязыческой символикой.

По словам собеседника, он уже обратился с жалобой в правоохранительные органы. Это произошло после того, как 3 сентября он увидел символику на камне одного из крестов.

После этого камень был изъят правоохранителями, началась проверка. Однако спустя всего четыре дня символика появилась уже на всех трёх объектах.

Напомним, в Злоказове на средства местных жителей установлены три Поклонных креста — по одному на каждый въезд в село: со стороны посёлка Никольский, села Вознесенки и Ургалы. Кресты освящены, причём один из Поклонных крестов епископ Златоустовский и Саткинский Викентий освятил совсем недавно — 25 августа 2021 г.