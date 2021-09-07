Магнитогорск, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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В составе «Салавата» шайбы забросили Николай Кулёмин, Алексей Пустозёров, Артём Пименов, Данил Башкиров, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин.

В составе «Металлурга» отличились Никита Коростелёв и Брендан Лайпсик.

«Салават Юлаев» одержал три победы в первых трёх матчах сезона. «Металлург» потерпел первое поражение после двух побед на старте.

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