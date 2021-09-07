Нижний Новгород, 7 сентября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. 6 сентября российский футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании двухлетнего контракта с 28-летним камерунским центральным полузащитником Петрусом Бумалем, выступавшим ранее за «Урал» из Екатеринбурга.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сулейманов и Бумаль

В первом сезоне за «Урал» Бумаль принял участие в девятнадцати матчах Российской Премьер-лиги 2017/18, в которых отметился одной результативной передачей и получил восемь желтых карточек.

На данный момент после шести сыгранных туров «Нижний Новгород» с восемью очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В седьмом туре подопечные Александра Кержакова сыграют с «Динамо». Встреча пройдет 12 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».