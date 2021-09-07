Москва, 7 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России и госкорпорация «Росатом» объявили о старте Открытого Кубка ФКС России по компьютерному спорту 2021. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе киберспортивной организации.

Clément Grandjean Киберспорт

Участники в возрасте от 14 лет и старше будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, киберспортсмены в возрасте от 18 лет примут участие в специальном турнире по Counter Strike: Global Offensive. Общий размер призового фонда составляет 3,5 млн рублей.

Проведение первых матчей запланировано на 13 сентября 2021 года, в этот день начнутся отборочные игры по Clash Royale. В каждом виде программы участники соревнований пройдут три этапа. Регистрация открыта на сайте турнира.

Напомним, госкорпорация «Росатом» выступает в качестве генерального партнёра соревнований. Директор по информационным технологиям компании Евгений Абакумов заявил, что «Росатом» рад «официально войти в российское киберспортивное сообщество».