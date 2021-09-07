Прага, 7 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В ЕС в целом и в Чехии — в частности нет места для афганских беженцев, заявил 7 сентября чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передаёт Чешское телевидение.

Mstyslav Chernov Беженцы

По итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, Бабиш заявил, что Прага хочет помочь афганцам, но «у них дома, чтобы они остались дома».

Бабиш «В Европе для них уже, и это факт, нет места».

Взгляд на ситуацию Бабиша поддержал Хегер, а Курц сказал, что Вена считает своим долгом «поддержать людей в Афганистане», причём Австрия уже выделила сумму в €18 млн для поддержки беженцев из Афганистана в соседних с ним странах.