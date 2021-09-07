Мурманск, 7 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В нескольких больницах и поликлиниках Мурманской области возобновили работу дневные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе по распространению коронавируса.

Медицина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«В учреждениях регионального министерства здравоохранения возобновили работу дневные стационары при поликлиниках и больницах, а также возобновилась плановая госпитализация в отделение гериатрии Кольской ЦРБ, в отделения хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ, в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы», — сообщили в штабе.

Напомним, плановую медпомощь в стационарах в Мурманской области из-за сложной эпидситуации приостановили в июне 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 139 носителей коронавируса, восемь человек скончались.