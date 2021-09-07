Тампере, Финляндия, 7 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом 7 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В матче четвёртого тура российские волейболисты победили счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, на счету которого 21 очко.

Напомним, в стартовом матче сборная России уступила Турции со счётом 1:3, после чего обыграла Нидерланды (3:2) и Финляндию (3:1).

В настоящее время сборная России набрала восемь очков и идёт на третьем месте в группе С.