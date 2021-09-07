Вашингтон, 7 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В США и Великобритании стали снижаться цены на процессоры AMD серии Ryzen 5000. Об этом 7 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Процессор компании AMD

Издание отмечает, что процессоры, очевидно, стали дешеветь из-за того, что AMD собирается представить новую линейку Ryzen. Например, Ryzen 9 5950X сейчас можно найти в США по цене $700, при том, что рекомендованная розничная цена (РРЦ) процессора составляет $799.

Кроме того, AMD Ryzen 9 5900X продают уже за $500 (на $49 ниже РРЦ), AMD Ryzen 7 5800X — за $350 (на $99 ниже РРЦ), а AMD Ryzen 5 5600X — за $259 (на $40 ниже РРЦ). Автор статьи обратил внимание, что цены на Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X достигли минимума с момента старта продаж этих процессоров.

Напомним, ранее AMD объявила, что процессоры обновлённой линейки Zen 3 будут запущены в производство до конца 2021 года. Производитель отметил, что они обеспечат 15%-й прирост производительности в видеоиграх.