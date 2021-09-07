Бразилиа, , 19:06 — REGNUM О задержании в аэропорту Бразилиа американского чиновника Джейсона Миллера 7 сентября сообщает Metropoles.

Разборки на пляже Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США

Уточняется, что Миллер — это бывший советник 45-го американского президента Дональда Трампа, которого задержали в связи с акциями протеста в Бразилии.

Ордер на задержание Миллера выдал судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс. Участие в акции квалифицировано как причастность к действиям «против демократии» в Бразилии.

Напомним, 7 сентября в Бразилии прошли акции в поддержку президента Жаира Болсонару, приуроченные ко дню независимости республики. Однако эти акции не одобряют судебные власти страны и парламент — из-за внутриполитических разногласий по ряду вопросов.

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