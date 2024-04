Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Поклонники анимационного сериала «Рик и Морти» обратились к телеканалу Adult Swim с призывом выпустить игровой фильм на основе шоу. Об этом 7 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

Издание отмечает, что фанаты «как с цепи сорвались» после того, как телекомпания выпустила тизер финала пятого сезона «Рика и Морти», в котором гениального учёного сыграл Кристофер Ллойд, а его внука — Джейден Мартелл.

Им настолько понравился Ллойд в образе Рика, что некоторые назвали его игру «гениальной». Часть фанатов шоу предположили, что таким образом Adult Swim намекнул, что планирует выпустить игровую картину.

Напомним, последний эпизод пятого сезона «Рика и Морти» под названием «Рикмурай Джек» вышел 5 сентября 2021 года. Adult Swim показывает это анимационное шоу со 2 декабря 2013 года.