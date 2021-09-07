Москва, , 18:47 — REGNUM Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Госдуму и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», — возмущен Слуцкий.

Он напомнил, что БДИПЧ ОБСЕ приняло решение не направлять в Россию делегацию наблюдателей, и сделало это было напоказ, абсолютно безосновательно и в русле политики «двойных стандартов».

«На этом фоне отдельное удивление вызвало и решение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить в Россию лишь пять человек (приглашалось 10 человек). При этом речь не идет о полноценном наблюдении за выборами, это будет некая оценочная миссия», — отметил Слуцкий в ТГ-канале.

По его мнению, все призывы не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москву на выборы приедут наблюдатели от ПАСЕ