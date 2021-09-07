Москва, 7 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Госдуму и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», — возмущен Слуцкий.

Он напомнил, что БДИПЧ ОБСЕ приняло решение не направлять в Россию делегацию наблюдателей, и сделало это было напоказ, абсолютно безосновательно и в русле политики «двойных стандартов».

«На этом фоне отдельное удивление вызвало и решение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить в Россию лишь пять человек (приглашалось 10 человек). При этом речь не идет о полноценном наблюдении за выборами, это будет некая оценочная миссия», — отметил Слуцкий в ТГ-канале.

По его мнению, все призывы не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России.