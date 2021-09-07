Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Неинклюзивным (не включающим широкий круг представителей) является новое правительство Афганистана, состав которого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огласили 7 сентября, заявил на Генассамблее ООН постпред Афганистана при организации Гулям Исхакзай.

Афганистан

ИА REGNUM) можно называть как угодно, но только не инклюзивным». Исхакзай «Его (новое правительство Афганистана — прим.) можно называть как угодно, но только не инклюзивным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали министров, из которых сформировано новое правительство Афганистана. Ключевые посты принадлежат талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).