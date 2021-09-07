Киев, , 18:46 — REGNUM Полиция исключила версию умышленного убийства или инсценировки убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Полиция. Украина Qypchak

Об этом заявил на брифинге 7 сентября заместитель начальника управления главного следственного управления Николай Батюк.

Силовик не сообщил подробностей, но сказал, что эти две версии следствием опровергнуты. Сейчас рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.

«На сегодня рассматривают основными версиями самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания на посту мэра. Не исключается версия доведения до самоубийства по тем же мотивам», — отметил Батюк.

ИА REGNUMнапоминает, что Павлов погиб при загадочных утром 15 августа в своем доме в селе Вольное, Криворожского района. В груди Павлова было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал принадлежавший ему карабин.

«Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем!», — заявил в этот же день один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович.